Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

Уточняется, что наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Соединенных штатах - более 506 тысяч.

По данным организации, общее число зарегистрированных заражений в мире составляет 112,6 млн. Университет ведет подсчеты, суммируя официальные данные правительств стран.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны не должны откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые разновидности COVID-19.