Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

В мире число людей, умерших от последствий заражения коронавирусом, превысило 2,5 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

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Уточняется, что наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Соединенных штатах - более 506 тысяч.

По данным организации, общее число зарегистрированных заражений в мире составляет 112,6 млн. Университет ведет подсчеты, суммируя официальные данные правительств стран.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны не должны откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые разновидности COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
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