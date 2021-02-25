«Отменять нечего!» Онищенко призвал не ждать марта с послаблениями для пожилых
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что пожилые москвичи уже давно не соблюдают коронавирусные ограничения.
С марта в Москве могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей старше 65 лет. По информации источников СМИ, решение примут после мартовских праздников. Пожилым москвичам могут разблокировать социальные транспортные карты и отменить обязательное условие удаленной работы, оно станет рекомендацией.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН поддержал отмену ограничений для пожилых москвичей.
«Отмене ограничений для пожилых способствует снижение уровня заболеваемости и рост привитых среди этой возрастной группы. Эти требования давно нужно было отменить. Многие из этих пожилых людей задействованы и на работе, и в семейном быту, отменять их надо, пришло время», - сказал Онищенко.
Он отметил, что отменять эти ограничения нужно как можно раньше.
«Отмену ограничений можно ждать в марте, как говорят власти Москвы, можно и сейчас уже отменять. Дело в том, что отменять-то уже нечего, ведь даже то, что декларировалось – не соблюдается. Так что особого значения это не имеет. Другое дело, что это лишает возможности людей, которые за этим следят, применять меры. А так кто эти требования соблюдал? Заблокировали карты – так они ездили за свой счет», - заключил Онищенко.
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в России составил 11 198 новых случаев. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1406), Санкт-Петербурге (911) и Московской области (495). Кроме того, за сутки в РФ выздоровели 16 102 человека, зафиксировано 446 летальных исходов.
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