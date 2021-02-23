ВОЗ рассказали, когда вакцина от коронавируса будет бесполезна
Вакцинация против коронавируса эффективна лишь в том случае, когда проводится повсеместно, сообщает РИА Новости.
Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, страны не должны откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые разновидности COVID-19.
«В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными», — отметил глава ВОЗ.
Развитые страны мира приобретают вакцин от коронавируса в больших объёмах, чем им требуется для охвата прививками всего населения. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru