ВОЗ рассказали, когда вакцина от коронавируса будет бесполезна

Вакцинация против коронавируса эффективна лишь в том случае, когда проводится повсеместно, сообщает РИА Новости.

Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, страны не должны откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые разновидности COVID-19.

ВОЗ: Данных об опасности вакцин от коронавируса не поступало

«В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными», — отметил глава ВОЗ.

Развитые страны мира приобретают вакцин от коронавируса в больших объёмах, чем им требуется для охвата прививками всего населения. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:КоронавирусВОЗЭпидемия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры