ВОЗ рассказали, когда вакцина от коронавируса будет бесполезна

«В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными», — отметил глава ВОЗ.

Развитые страны мира приобретают вакцин от коронавируса в больших объёмах, чем им требуется для охвата прививками всего населения. Об этом говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

