В штате Нью-Йорк установлен суточный рекорд по погибшим от коронавируса
Суточный рекорд установлен в штате Нью-Йорк по числу погибших от последствий заражений коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
За минувшие сутки в штате зафиксирована смерть 799 человек. Как заявил Куомо, всего в штате с момента распространения вируса умерло 7 067 пациентов. Он добавил, что ожидается дальнейший рост числа жертв, отмечает телеканал "360".
Губернатор отметил, что цифра смертей от коронавируса в штате в 2,5 раза больше, чем после терактов 11 сентября 2001 года. Между тем, по его словам, число новых заражений идет на спад ежедневно. Тем не менее он призвал всех американцев продолжать соблюдать самоизоляцию.
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