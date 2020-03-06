Число жертв коронавируса в Италии увеличилось до 197 человек

Отмечается, что с понедельника количество смертей от инфекции выросло на 49 человек. В основном возраст умерших варьируется от 62 до 95 лет, также все скончавшиеся имели другие заболевания.

Большинство смертей (135 случаев) зарегистрировано на севере Ломбардии. За сутки зафиксировано 800 случаев новых случаев заражения, общее число заразившихся – 4636 человек. Среди выздоровевших 523 человека.

Ранее сегодня в ВОЗ назвали "ложной надеждой" исчезновение вируса летом.







