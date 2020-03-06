В ВОЗ назвали исчезновение коронавируса летом «ложной надеждой»

По словам Райана, такое утверждение делать нельзя, поскольку на данный момент неизвестна активность вируса в других климатических условиях. Он отметил, что инфекция может продолжить распространение.

В настоящее время коронавирус нового типа COVID-19, изначально зафиксированный в Китае в декабре прошлого года, продолжает распространяться по миру. Сегодня наиболее серьезные ситуации наблюдаются в Иране, Италии и Южной Корее.

«Поставщиком» новых случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-2019, зафиксированных в России, стала Италия. Оттуда вернулись все шесть инфицированных россиян, один - в Нижний Новгород, пятеро - в Москву.



