В ВОЗ назвали исчезновение коронавируса летом «ложной надеждой»
Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал «ложной надеждой» исчезновение коронавируса летом. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Райана, такое утверждение делать нельзя, поскольку на данный момент неизвестна активность вируса в других климатических условиях. Он отметил, что инфекция может продолжить распространение.
В настоящее время коронавирус нового типа COVID-19, изначально зафиксированный в Китае в декабре прошлого года, продолжает распространяться по миру. Сегодня наиболее серьезные ситуации наблюдаются в Иране, Италии и Южной Корее.
«Поставщиком» новых случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-2019, зафиксированных в России, стала Италия. Оттуда вернулись все шесть инфицированных россиян, один - в Нижний Новгород, пятеро - в Москву.
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