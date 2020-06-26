Учёные: Коронавирус был в Испании уже в марте 2019 года

Учёные из Барселоны сделали неожиданную находку. Исследовав пробы сточных вод, они выяснили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 мог появиться в городе гораздо раньше, чем считалось до сих пор, а именно - в марте 2019 года. Об этом пишет издание El Pais.

До сих пор в Барселонском университете полагали, что вирус пришёл в город по крайне мере 15 января 2020 года - то есть на 41 день раньше, чем был официально зарегистрирован первый случай заражения.

Исследования в других европейских городах также показали, что коронавирус появился там раньше, чем стали выявлять первых заболевших. Это означает, что в действительности заболевших и умерших от COVID-19 может быть больше, чем отражает официальная статистика.

В Италии, Швеции и Франции нашли подтверждения тому, что вирус мог попасть в популяцию уже в декабре 2019 года, в Великобритании - в январе 2020 года. При этом в Китае о вспышке инфекции узнали в декабре, а более подробная информация о вирусе из Уханя, который считает "родиной" коронавируса нового типа, пришла уже в январе.

