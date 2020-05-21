Число заразившихся COVID-19 в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 5 миллионов. Об этом говорят обновленные данные университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 9:30 по московскому времени, лидером по числу выявленных заболевших остаются США, где COVID-19 подтверждён у 1 551 853 человек. Второе место занимает Россия – в нашей стране 308 705 инфицированных. Замыкает тройку Бразилия, где коронавирус подтвержден у 291 579 человек.
Накануне НСН писала, что количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала эпидемии превысило число заболевших - было выписано 9 262 пациента, тогда как заболели 8 764 человека. Таким образом общее число выздоровевших, по состоянию на 20 мая, составляет 85 395 человек.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН высказал мнение, что пик эпидемии в России преодолен.
«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», - заявил НСН Альштейн.
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Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru