Собянин спрогнозировал майский рост смертности от COVID-19 в Москве

Смертность среди заболевших коронавирусной инфекцией в Москве в мае ожидается выше, чем в апреле. Как пишет Интерфакс, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, тяжелобольные пациенты находятся в стационарах, в том числе в реанимации, в течение двух-трех недель.

«И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку, с одной стороны, на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность, которая в мае будет значительно больше, чем в апреле», - подчеркнул Собянин.

Вместе с тем, мэр Москвы отметил, что система здравоохранения начала постепенно разгружаться, однако количество тяжелых и крайне тяжелых больных, которые постоянно находятся в стационарах составляет около 1 700 человек - это среднестатистическая величина за последние три недели. Также столичный мэр напомнил о необходимости соблюдения обязательного масочного режима. Собянин подчеркнул, что в метро средствами защиты пользуются 98% москвичей, а в сфере торговли 93%.