Собянин спрогнозировал майский рост смертности от COVID-19 в Москве
Смертность среди заболевших коронавирусной инфекцией в Москве в мае ожидается выше, чем в апреле. Как пишет Интерфакс, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, тяжелобольные пациенты находятся в стационарах, в том числе в реанимации, в течение двух-трех недель.
«И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку, с одной стороны, на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность, которая в мае будет значительно больше, чем в апреле», - подчеркнул Собянин.
Вместе с тем, мэр Москвы отметил, что система здравоохранения начала постепенно разгружаться, однако количество тяжелых и крайне тяжелых больных, которые постоянно находятся в стационарах составляет около 1 700 человек - это среднестатистическая величина за последние три недели. Также столичный мэр напомнил о необходимости соблюдения обязательного масочного режима. Собянин подчеркнул, что в метро средствами защиты пользуются 98% москвичей, а в сфере торговли 93%.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин рассказал о том, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет тогда, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы сотен, а не будет исчисляться тысячами, как сейчас. Об этом градоначальник рассказал эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, по словам Собянина, чтобы разрешить такие активности, должно снизиться количество тяжелых больных в стационарах. Он считает рискованным разрешение прогулок раньше времени, и призвал к осторожности в этом вопросе во избежание новой волны заболевания COVID-19.
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