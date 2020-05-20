Собянин спрогнозировал майский рост смертности от COVID-19 в Москве

Смертность среди заболевших коронавирусной инфекцией в Москве в мае ожидается выше, чем в апреле. Как пишет Интерфакс, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, тяжелобольные пациенты находятся в стационарах, в том числе в реанимации, в течение двух-трех недель.

«И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку, с одной стороны, на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность, которая в мае будет значительно больше, чем в апреле», - подчеркнул Собянин.

Вместе с тем, мэр Москвы отметил, что система здравоохранения начала постепенно разгружаться, однако количество тяжелых и крайне тяжелых больных, которые постоянно находятся в стационарах составляет около 1 700 человек - это среднестатистическая величина за последние три недели. Также столичный мэр напомнил о необходимости соблюдения обязательного масочного режима. Собянин подчеркнул, что в метро средствами защиты пользуются 98% москвичей, а в сфере торговли 93%.

Ужасный прогноз, который не сбылся. Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Ранее НСН писала, что Сергей Собянин рассказал о том, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет тогда, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы сотен, а не будет исчисляться тысячами, как сейчас. Об этом градоначальник рассказал эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по словам Собянина, чтобы разрешить такие активности, должно снизиться количество тяжелых больных в стационарах. Он считает рискованным разрешение прогулок раньше времени, и призвал к осторожности в этом вопросе во избежание новой волны заболевания COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусСергей СобянинМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры