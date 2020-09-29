Число зараженных коронавирусом в мире за неделю выросло более чем на 2 млн
В мире количество людей, заразившихся коронавирусом, увеличилось за неделю с 21 по 27 сентября более чем на 2 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Также, по данным ВОЗ, за прошедшую неделю на 36 тысяч выросло число смертей среди пациентов с COVID-19.
Ранее в понедельник в ВОЗ заявили, что действительные данные по летальным исходам пациентов с COVID-19 выше, чем сообщается в официальной статистике. Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Интерфакс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru