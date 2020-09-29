Число зараженных коронавирусом в мире за неделю выросло более чем на 2 млн

Также, по данным ВОЗ, за прошедшую неделю на 36 тысяч выросло число смертей среди пациентов с COVID-19.

Ранее в понедельник в ВОЗ заявили, что действительные данные по летальным исходам пациентов с COVID-19 выше, чем сообщается в официальной статистике. Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Интерфакс.

