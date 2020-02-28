Число заражений коронавирусом в Италии возросло до 821
В Италии зафиксирован 821 случай заражения людей коронавирусом нового типа COVID-2019. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
Как отмечает RT, по последним данным, в стране от последствий инфекции умер 21 человек. Ранее в пятницу служба сообщала о 650 инфицированных и 17 случаях смерти.
Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возможности потерять контроль над распространением коронавируса в мире. По словам Гебрейесуса, это может произойти в случае отсутствия эффективных мер противодействия вируса со стороны стран, в которых была зафиксирована инфекция.
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