Коронавирус COVID-2019 добрался до Белоруссии и Новой Зеландии

Коронавирус «завоевывает» мир. Сегодня министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, возглавляющий Координационный центр по управлению чрезвычайными ситуациями при правительстве подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране. По этому поводу было создано чрезвычайное заседание. Также первый заболевший выявлен в Белоруссии - это иранский студент, прибывший в Минск. Кроме того, первый носитель вируса обнаружен в Новой Зеландии.

Федеральное министерство здравоохранения Нигерии тоже сообщило о первом в стране случае заражения коронавирусом нового типа.

Еще семь стран впервые сообщили о наличии у них случаев заболевания, вызванного коронавирусом, - Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения оценили агрессивные меры России и ряда других стран, которые они принимают в борьбе с коронавирусом. Там подчеркнули, что за последнее время не сообщили ни об одном новом случае заболевания, в частности, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам.

В ВОЗ подчеркнули, что все эти страны очень разные, однако их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения COVID-19 работают. Также в организации отметили, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение вируса. При этом в ВОЗ подчеркнули, что вспышка Covid-19 в Италии стала для организации неожиданностью.

В пресс-службе Роспотребнадзора дали советы, что делать при подозрении на коронавирус. Во-первых, нужно изолировать больного. Если это невозможно, то следует соблюдать расстояние не менее 1 м. Далее следует вызвать терапевта первичного звена или позвонить в скорую помощь. Анализ на коронавирус врач при необходимости возьмет сам и направит его в организации Роспотребнадзора.

Российские вирусологи считают, что коронавирус сможет поражать пожилых людей, хронических больных и людей с ослабленным иммунитетом.

К аналогичным выводам приходят и китайские ученые. У нового штамма есть характеристики, которые позволяют ему существовать на протяжении длительного периода.