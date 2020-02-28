Коронавирус COVID-2019 добрался до Белоруссии и Новой Зеландии
НСН собрала последние новости про COVID-2019. Вывод неутешительный. Победить коронавирус в ближайшее время не получится.
Коронавирус «завоевывает» мир. Сегодня министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, возглавляющий Координационный центр по управлению чрезвычайными ситуациями при правительстве подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране. По этому поводу было создано чрезвычайное заседание. Также первый заболевший выявлен в Белоруссии - это иранский студент, прибывший в Минск. Кроме того, первый носитель вируса обнаружен в Новой Зеландии.
Федеральное министерство здравоохранения Нигерии тоже сообщило о первом в стране случае заражения коронавирусом нового типа.
Еще семь стран впервые сообщили о наличии у них случаев заболевания, вызванного коронавирусом, - Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса.
Во Всемирной организации здравоохранения оценили агрессивные меры России и ряда других стран, которые они принимают в борьбе с коронавирусом. Там подчеркнули, что за последнее время не сообщили ни об одном новом случае заболевания, в частности, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам.
В ВОЗ подчеркнули, что все эти страны очень разные, однако их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения COVID-19 работают. Также в организации отметили, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение вируса. При этом в ВОЗ подчеркнули, что вспышка Covid-19 в Италии стала для организации неожиданностью.
В пресс-службе Роспотребнадзора дали советы, что делать при подозрении на коронавирус. Во-первых, нужно изолировать больного. Если это невозможно, то следует соблюдать расстояние не менее 1 м. Далее следует вызвать терапевта первичного звена или позвонить в скорую помощь. Анализ на коронавирус врач при необходимости возьмет сам и направит его в организации Роспотребнадзора.
Российские вирусологи считают, что коронавирус сможет поражать пожилых людей, хронических больных и людей с ослабленным иммунитетом.
К аналогичным выводам приходят и китайские ученые. У нового штамма есть характеристики, которые позволяют ему существовать на протяжении длительного периода.
Китайские власти заявили о том, что в стране создана вакцина от коронавируса COVID-19. По предварительным данным, она показала свою эффективность, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэя.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил, что об использовании в лечении коронавируса хлорохина фосфата Китай заявил несколько недель назад. А вот говорить о вакцине, по мнению эксперта, преждевременно – она не прошла регистрацию. А, значит, нет и подтвержденных положительных результатов ее действия на пациентов.
«Китайское лекарство, о котором заявили сегодня, нельзя назвать вакциной – оно не зарегистрировано. Да и не может быть зарегистрировано, потому что нужно провести еще клинические испытания - на людях, а потом определить ее эффективность. Хлорохина фосфат как действующее вещество наряду с российским «Арбидолом» и «Рибавирином» входит в официальную схему лечения коронавируса в Китае», - напомнил Онищенко.
Меж тем Торгово-промышленную палату России сообщает, что из-за коронавируса в России могут подорожать лекарств. Китайские фармацевтические заводы приостановили свою работу и поставку сырья, вследствие чего может возникнуть дефицит некоторых веществ. Напомним, из провинции Хубэй ежегодно в Россию поставляется около 1,5 тысячи тонн сырья.
Коронавирус обвалил цены на нефть. Так, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что мир надеялся победить коронавирус раньше, и на негативных новостях начала дешеветь нефть.
«Это результат тех новостей, которые выходят и в Китае по замедлению экономического роста во всем мире. А он – крупнейший потребитель в мире. И если он снижает потребление, то и во всем мире падает уровень. С другой стороны нет каких-то позитивных новостей. Все рассчитывали, что история с коронавирусом к концу февраля закончится. Да, всё идет на спад, но не так быстро, как ожидали», - отметил эксперт.
На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания.
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