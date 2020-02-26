Китайскую семью в ХМАО затравили из опасений коронавируса

Китаянка и её муж жили в регионе около четырёх лет: муж работал на стройке, она торговала орехами и вещами. Поначалу они жили в общежитии, затем начали снимать комнату в трёхкомнатной квартире. Их отношения с соседями резко изменились после того, как в Китае началась эпидемия коронавируса нового типа.

По словам Сюли Суй, сложнее всего пришлось, когда она простыла и начала кашлять. В Нижневартовске пассажиры маршрутки вынудили водителя высадить семейную пару, когда женщина начала кашлять. Последней каплей стало требование выселиться из квартиры, в которой они снимали комнату. При этом Сюли Суй не больна коронавирусом: официально ни одного случая заражения в ХМАО нет.

Сюли Суй рассказала, что сначала они с мужем поедут в Москву к родственникам, а оттуда – домой. «Вернемся, может быть, когда вся эта истерика с вирусом закончится. Надоело уже», - пожаловалась китаянка.

Ранее «Новая газета» опубликовала письмо посольства Китая в адрес правительства Москвы с просьбой прекратить «дискриминационные» проверки китайцев в столичном транспорте в связи с коронавирусом. В городском Департаменте транспорта при этом заявили, что избирательных проверок китайцев не было – проверяют всех.

