Китайскую семью в ХМАО затравили из опасений коронавируса
Супружеская пара из Китая вынуждена покинуть Ханты-Мансийский автономный округ из-за травли со стороны местных жителей. Об этом рассказала пострадавшая от буллинга китаянка Сюли Суй, сообщает Ura.ru.
Китаянка и её муж жили в регионе около четырёх лет: муж работал на стройке, она торговала орехами и вещами. Поначалу они жили в общежитии, затем начали снимать комнату в трёхкомнатной квартире. Их отношения с соседями резко изменились после того, как в Китае началась эпидемия коронавируса нового типа.
По словам Сюли Суй, сложнее всего пришлось, когда она простыла и начала кашлять. В Нижневартовске пассажиры маршрутки вынудили водителя высадить семейную пару, когда женщина начала кашлять. Последней каплей стало требование выселиться из квартиры, в которой они снимали комнату. При этом Сюли Суй не больна коронавирусом: официально ни одного случая заражения в ХМАО нет.
Сюли Суй рассказала, что сначала они с мужем поедут в Москву к родственникам, а оттуда – домой. «Вернемся, может быть, когда вся эта истерика с вирусом закончится. Надоело уже», - пожаловалась китаянка.
Ранее «Новая газета» опубликовала письмо посольства Китая в адрес правительства Москвы с просьбой прекратить «дискриминационные» проверки китайцев в столичном транспорте в связи с коронавирусом. В городском Департаменте транспорта при этом заявили, что избирательных проверок китайцев не было – проверяют всех.
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