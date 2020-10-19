Число выявленных случаев коронавируса в США за сутки выросло на 48 тыс

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось за последние сутки в США более чем на 48 тысяч, передают «Известия».

С начала эпидемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось более 8,1 млн человек, из них 219 676 умерло.

В понедельник сообщалось, что норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса. Главный врач коммуны Туве Росстад объяснил, что эту разновидность искали по международным базам и не смогли ее найти. После того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом, был сделан вывод, что вирус мутировал. Расстад прогнозирует, что число заболевших COVID-19 будет только расти.