Число выявленных случаев коронавируса в США за сутки выросло на 48 тыс

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось за последние сутки в США более чем на 48 тысяч, передают «Известия».

С начала эпидемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось более 8,1 млн человек, из них 219 676 умерло.

В понедельник сообщалось, что норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса. Главный врач коммуны Туве Росстад объяснил, что эту разновидность искали по международным базам и не смогли ее найти. После того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом, был сделан вывод, что вирус мутировал. Расстад прогнозирует, что число заболевших COVID-19 будет только расти.

Почти 16 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в России

Ранее ученые заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавируса. Коронавирус COVID-19 имеет схожие слабые места с другими видами коронавируса, что может дать возможность создать одно лекарство от всех этих видов, передает издание мнение ученых из Университета штата Джорджия, опубликованное в журнале Science.

Они нашли белок, который отвечает, в том числе, за активацию сигнальных белков, создающих защиту против инфекции вируса. Этот белок также взаимодействует с одним из генов коронавирусов, а потому белок можно использовать как цель для противовирусных препаратов.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник рассказал, что экономика России прошла первую волну пандемии лучше многих стран. сообщает РЕН-ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСША
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