Почти 16 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в России

В России за последние сутки выявили 15 982 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таковы данные оперштаба.

Зараженные коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 84 регионах страны, передает RT. Без клинических проявлений заболевание протекает у 26,2% зараженных.

Собянин: Соблюдение мер должно помочь не допустить локдауна

Выписаны за сутки 5328 пациентов, у которых ранее был обнаружен ковид. Скончались 179 пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, почему в Москве количество заболевших существенно опережает другие города в России, сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:КоронавирусМедики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры