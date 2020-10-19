Почти 16 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в России
В России за последние сутки выявили 15 982 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таковы данные оперштаба.
Зараженные коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 84 регионах страны, передает RT. Без клинических проявлений заболевание протекает у 26,2% зараженных.
Выписаны за сутки 5328 пациентов, у которых ранее был обнаружен ковид. Скончались 179 пациентов.
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, почему в Москве количество заболевших существенно опережает другие города в России, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок
- Познер ответил на вопрос о «железном занавесе» в России
- Раскрыт масштаб предстоящего повышения тарифов ЖКХ
- Определён размер штрафа за шум в ночное время
- В Москве выявлено более 5 тысяч новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru