Число случаев COVID-19 в мире превысило 264 млн

По данным исследователей, с начала пандемии во всем мире от коронавируса скончались 5 242 098 человек.

Кроме того, Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что на планете было использовано более 8,1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Между тем, в России число случаев COVID-19 достигло 9 736 037.

