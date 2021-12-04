Число случаев COVID-19 в мире превысило 264 млн
4 декабря 202106:56
Число зарегистрированных в мире случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 264 836 730, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
По данным исследователей, с начала пандемии во всем мире от коронавируса скончались 5 242 098 человек.
Кроме того, Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что на планете было использовано более 8,1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.
Между тем, в России число случаев COVID-19 достигло 9 736 037.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru