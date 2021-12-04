Число случаев COVID-19 в мире превысило 264 млн

Число зарегистрированных в мире случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 264 836 730, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В РФ в октябре коронавирус стал причиной смерти 58 тысяч человек

По данным исследователей, с начала пандемии во всем мире от коронавируса скончались 5 242 098 человек.

Кроме того, Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что на планете было использовано более 8,1 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Между тем, в России число случаев COVID-19 достигло 9 736 037.

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ФОТО: РИА Новости
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