В РФ в октябре коронавирус стал причиной смерти 58 тысяч человек

В России в октября кронавирус зарегистрирован как основная причина смерти у 58 тысяч человек. Такие данные приводите Росстат.

Голикова назвала регионы с плохими показателями коллективного иммунитета

Отмечается, что еще в 9,9 тыс. случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти за недостатком медданных. Еще в 5 тыс. случаях инфекция выступила сопутствующим заболеванием, но не влияла на смертельный исход.

По данным ведомства, в сентябре текущего года в РФ коронавирус стал основной причиной смерти у 40 тысяч человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосстатКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры