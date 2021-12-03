В РФ в октябре коронавирус стал причиной смерти 58 тысяч человек
3 декабря 202122:18
В России в октября кронавирус зарегистрирован как основная причина смерти у 58 тысяч человек. Такие данные приводите Росстат.
Отмечается, что еще в 9,9 тыс. случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти за недостатком медданных. Еще в 5 тыс. случаях инфекция выступила сопутствующим заболеванием, но не влияла на смертельный исход.
По данным ведомства, в сентябре текущего года в РФ коронавирус стал основной причиной смерти у 40 тысяч человек.
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3 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru