В РФ в октябре коронавирус стал причиной смерти 58 тысяч человек

Отмечается, что еще в 9,9 тыс. случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти за недостатком медданных. Еще в 5 тыс. случаях инфекция выступила сопутствующим заболеванием, но не влияла на смертельный исход.

По данным ведомства, в сентябре текущего года в РФ коронавирус стал основной причиной смерти у 40 тысяч человек.

