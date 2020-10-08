Число пострадавших в ходе массовых протестов в Бишкеке превысило 1 тысячу
Число пострадавших в ходе протестов в Бишкеке превысило 1 тысячу. Из них порядка 200 человек госпитализировали, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом Минздрав Киргизии сообщил на своей странице в Facebook, передает RT.
В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста на фоне прошедших ранее парламентских выборов в республике. 6 октября ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов, пишет «Свободная пресса».
Депутаты парламента Киргизии не смогли накануне согласовать импичмент президенту республики Сооронбаю Жээнбекову.
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии клановой революцией.
«Все это, с моей точки зрения, похоже не на цветную революцию – это не майдан и не Минск, это просто клановая революция, региональная революция, трибалистская революция. То есть Север восстал против Юга», - сказал Грозин.
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