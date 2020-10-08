Число пострадавших в ходе массовых протестов в Бишкеке превысило 1 тысячу

Число пострадавших в ходе протестов в Бишкеке превысило 1 тысячу. Из них порядка 200 человек госпитализировали, остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом Минздрав Киргизии сообщил на своей странице в Facebook, передает RT.

В ночь на 6 октября в Бишкеке начались массовые акции протеста на фоне прошедших ранее парламентских выборов в республике. 6 октября ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов, пишет «Свободная пресса».