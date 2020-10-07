Новый Координационный совет в Киргизии планирует создать свое правительство

Ранее 6 октября о создании первого координационного совета сообщили представители шести оппозиционных партий Киргизии. СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо». Лидером первого КС стал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

Резкие изменения в составе правительства и парламента Киргизии произошли после оглашения результатов парламентских выборов, которые затем аннулировали. Сообщалось, что во время протестов в столице Бишкеке пострадало 686 человек. В захваченном в Бишкеке Белом доме произошел пожар. Президент Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой госпереворота. Некоторые главы регионов сложили свои полномочия на фоне общественных волнений.

