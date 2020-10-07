Новый Координационный совет в Киргизии планирует создать свое правительство

Новый Координационный совет в Киргизии планирует создать свое правительство народного доверия, передает РИА Новости

Как сообщалось ранее, лидеры оппозиционных партий в Киргизии создали второй по счету Народный координационный совет.

В совет вошли проигравшие на парламентских выборах партии «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа», «Ыйман нуру». Накануне в Киргизии аннулировали результаты парламентских выборов. Поводом для создания еще одного совета стало несогласие с кандидатурой экс-депутата Садыра Жапарова, выдвинувшегося на пост премьер-министра Киргизии.

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Ранее 6 октября о создании первого координационного совета сообщили представители шести оппозиционных партий Киргизии. СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо». Лидером первого КС стал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

Резкие изменения в составе правительства и парламента Киргизии произошли после оглашения результатов парламентских выборов, которые затем аннулировали. Сообщалось, что во время протестов в столице Бишкеке пострадало 686 человек. В захваченном в Бишкеке Белом доме произошел пожар. Президент Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой госпереворота. Некоторые главы регионов сложили свои полномочия на фоне общественных волнений.

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ФОТО: РИА Новости
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