Депутаты не согласовали импичмент президенту Киргизии
Депутаты парламента Киргизии не смогли согласовать импичмент президенту республики Сооронбаю Жээнбекову, передаёт агентство «Интерфакс».
На заседании председатель парламента не подписал документ о начале процедуры импичмента. По словам депутата Эльвиры Сурабалдиевой, все остальные участники встречи поставили свои подписи.
Ранее сообщалось, что депутаты киргизского парламента инициировали процедуру импичмента действующего президента Киргизии.
В воскресенье, 4 октября, в Киргизии прошли парламентские выборы, результаты которых позже были аннулированы. Сторонники проигравших партий вышли на акции протеста в Бишкеке, в результате которых пострадало около 700 человек. Ряд чиновников из правительства и парламента республики подали в отставку. Жээнбеков оценил события как попытку государственного переворота.
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