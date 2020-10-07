Депутаты не согласовали импичмент президенту Киргизии

Депутаты парламента Киргизии не смогли согласовать импичмент президенту республики Сооронбаю Жээнбекову, передаёт агентство «Интерфакс».



На заседании председатель парламента не подписал документ о начале процедуры импичмента. По словам депутата Эльвиры Сурабалдиевой, все остальные участники встречи поставили свои подписи.



Ранее сообщалось, что депутаты киргизского парламента инициировали процедуру импичмента действующего президента Киргизии.



В воскресенье, 4 октября, в Киргизии прошли парламентские выборы, результаты которых позже были аннулированы. Сторонники проигравших партий вышли на акции протеста в Бишкеке, в результате которых пострадало около 700 человек. Ряд чиновников из правительства и парламента республики подали в отставку. Жээнбеков оценил события как попытку государственного переворота.

