Число пострадавших после нападения ХАМАС израильтян возросло до 3 297

В ведомстве уточнили, что из них 335 человек были тяжело ранены, ещё 581 граждан получил ранения средней тяжести.

«1805 израильтян получили лёгкие ранения, 115 человек находятся под медицинским наблюдением», - добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве сектора Газа заявили, что число погибших в ходе палестино-израильского конфликта палестинцев возросло до 1 354, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

