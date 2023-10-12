Число пострадавших после нападения ХАМАС израильтян возросло до 3 297

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что в результате атаки движения ХАМАС пострадали 3 297 граждан Израиля, сообщает ТАСС.

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В ведомстве уточнили, что из них 335 человек были тяжело ранены, ещё 581 граждан получил ранения средней тяжести.

«1805 израильтян получили лёгкие ранения, 115 человек находятся под медицинским наблюдением», - добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве сектора Газа заявили, что число погибших в ходе палестино-израильского конфликта палестинцев возросло до 1 354, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
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