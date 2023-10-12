Министр обороны Израиля: Тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из Газы
12 октября 202311:40
Тысячи бойцов движения ХАМАС проникли из сектора Газа в Израиль в ходе атаки в субботу, 7 октября. Об этом заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.
На брифинге с руководителями военных ведомств стран НАТО министр заявил, что ХАМАС «начал войну против детей, женщин и семей».
«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — указал Галант.
Ранее Галант заявил, что ХАМАС в Газе будет «стерто с лица земли», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru