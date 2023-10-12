Министр обороны Израиля: Тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из Газы

Тысячи бойцов движения ХАМАС проникли из сектора Газа в Израиль в ходе атаки в субботу, 7 октября. Об этом заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

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На брифинге с руководителями военных ведомств стран НАТО министр заявил, что ХАМАС «начал войну против детей, женщин и семей».

«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, одновременно запуская тысячи ракет», — указал Галант.

Ранее Галант заявил, что ХАМАС в Газе будет «стерто с лица земли», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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