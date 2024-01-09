Число погибших израильских солдат в ходе операции в Газе увеличилось до 180

В ЦАХАЛ назвали имени имена еще четырех погибших в Секторе Газа солдат, общее число погибших достигло 180 человек. Об этом сообщает израильский телеканал i24.

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Также уточняется, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся семь раненых военнослужащих.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира «Исламского джихада». Сообщение армии обороны Израиля приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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