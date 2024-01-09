Число погибших израильских солдат в ходе операции в Газе увеличилось до 180
9 января 202412:31
В ЦАХАЛ назвали имени имена еще четырех погибших в Секторе Газа солдат, общее число погибших достигло 180 человек. Об этом сообщает израильский телеканал i24.
Также уточняется, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся семь раненых военнослужащих.
Ранее ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в секторе Газа командира «Исламского джихада». Сообщение армии обороны Израиля приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru