Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек
19 января 202414:21
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа увеличилось до 24 762. Об этом сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.
Отмечается, что с 7 октября число раненых достигло 62 108 человек.
Ранее, 19 января, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа заместителя руководителя палестинской группировки «Исламский джихад» по ведению психологической войны Ваэля Абу-Фануну, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru