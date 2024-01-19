Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек

Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа увеличилось до 24 762. Об этом сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

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Отмечается, что с 7 октября число раненых достигло 62 108 человек.

Ранее, 19 января, в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа заместителя руководителя палестинской группировки «Исламский джихад» по ведению психологической войны Ваэля Абу-Фануну, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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