Чиновникам Польши запретят ставить TikTok на служебные смартфоны

Совет по цифровым технологиям Польши попросил правительство запретить устанавливать приложение на служебные смартфоны чиновников, сообщает РИА Новости.

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В совете считают, что через TikTok китайские технологические компании могут собирать ценную информацию для спецслужб КНР. Госслужащим необходимо удалить приложение, заявили в структуре.

Использовать TikTok ранее запретили депутатам в Чехии. Власти республики сочли соцсеть угрозой для национальной безопасности.

Петиция о запрете сервиса 24 марта появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Для рассмотрения на высшем уровне необходимо набрать 25 тысяч голосов, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаИнтернетСоцсети

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