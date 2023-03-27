Чиновникам Польши запретят ставить TikTok на служебные смартфоны
Совет по цифровым технологиям Польши попросил правительство запретить устанавливать приложение на служебные смартфоны чиновников, сообщает РИА Новости.
В совете считают, что через TikTok китайские технологические компании могут собирать ценную информацию для спецслужб КНР. Госслужащим необходимо удалить приложение, заявили в структуре.
Использовать TikTok ранее запретили депутатам в Чехии. Власти республики сочли соцсеть угрозой для национальной безопасности.
Петиция о запрете сервиса 24 марта появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Для рассмотрения на высшем уровне необходимо набрать 25 тысяч голосов, передает НСН.
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