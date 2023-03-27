На Украине предложили запретить TikTok
27 марта 202313:26
На сайте офиса Зеленского опубликовали петицию с требованием запретить TikTok на территории Украины.
Автор петиции в качестве аргумента привел чрезмерную «пропаганду» в приложении во время военных действий в стране. Он отметил, что блокировка должна носить временный характер.
Опубликованный 24 марта документ набрал более 3000 голосов из необходимых 25000, сбор подписей продлится 90 дней с момента публикации.
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27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru