На Украине предложили запретить TikTok

Автор петиции в качестве аргумента привел чрезмерную «пропаганду» в приложении во время военных действий в стране. Он отметил, что блокировка должна носить временный характер.

Опубликованный 24 марта документ набрал более 3000 голосов из необходимых 25000, сбор подписей продлится 90 дней с момента публикации.

