Администрация Байдена увидела в соцсети TikTok угрозу нацбезопасности США

Администрация Байдена увидела в социальной сети TikTok угрозу национальной безопасности США, с которой нужно «покончить так или иначе». Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Глава TikTok Чжоу Шоуцзы в четверг, 23 марта, выступит в конгрессе США. Как отмечается, он постарается убедить конгрессменов не вводить запрет на пользование TikTok в Соединенных Штатах. Шоуцзы расскажет, в частности, о новых мерах компании, направленных на повышение защиты пользовательских данных. Он также подчеркнет в своем выступлении, что платформа полностью независима и не контролируется каким-либо госорганом КНР.

Ранее сообщалось, что чешским парламентариям запретили пользоваться TikTok.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСоцсети

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