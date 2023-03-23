Администрация Байдена увидела в соцсети TikTok угрозу нацбезопасности США
Администрация Байдена увидела в социальной сети TikTok угрозу национальной безопасности США, с которой нужно «покончить так или иначе». Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Глава TikTok Чжоу Шоуцзы в четверг, 23 марта, выступит в конгрессе США. Как отмечается, он постарается убедить конгрессменов не вводить запрет на пользование TikTok в Соединенных Штатах. Шоуцзы расскажет, в частности, о новых мерах компании, направленных на повышение защиты пользовательских данных. Он также подчеркнет в своем выступлении, что платформа полностью независима и не контролируется каким-либо госорганом КНР.
Ранее сообщалось, что чешским парламентариям запретили пользоваться TikTok.
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