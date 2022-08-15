Четырежды привитый от COVID-19 глава компании Pfizer всё-таки заболел

Глава американской фармацевтической компаний Pfizer сдал положительный тест на COVID-19. До этого Альберт Бурла четыре раза прививался от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом у меня легкие симптомы», - признался глава крупнейшей в мире фармкомпании в своём Twitter.

Байден ушел в отпуск

При этом Бурла отметил, что находится на самоизоляции и уверен в скором выздоровлении, так как лечится препаратом Paxlovid. Как напоминает агентство РИА Новости, ранее этим же препаратом от COVID-19 лечился президент США Джо Байден.

На прошлой неделе во время мероприятия в Белом доме американский лидер неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также испытывал дискомфорт от насморка. При этом Джо Байден заверяет окружающих в хорошем самочувствии.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВакцинаПрезидент СШАКоронавирус
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