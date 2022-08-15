Четырежды привитый от COVID-19 глава компании Pfizer всё-таки заболел

При этом Бурла отметил, что находится на самоизоляции и уверен в скором выздоровлении, так как лечится препаратом Paxlovid. Как напоминает агентство РИА Новости, ранее этим же препаратом от COVID-19 лечился президент США Джо Байден.

На прошлой неделе во время мероприятия в Белом доме американский лидер неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также испытывал дискомфорт от насморка. При этом Джо Байден заверяет окружающих в хорошем самочувствии.

