Четырежды привитый от COVID-19 глава компании Pfizer всё-таки заболел
Глава американской фармацевтической компаний Pfizer сдал положительный тест на COVID-19. До этого Альберт Бурла четыре раза прививался от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.
«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом у меня легкие симптомы», - признался глава крупнейшей в мире фармкомпании в своём Twitter.
При этом Бурла отметил, что находится на самоизоляции и уверен в скором выздоровлении, так как лечится препаратом Paxlovid. Как напоминает агентство РИА Новости, ранее этим же препаратом от COVID-19 лечился президент США Джо Байден.
На прошлой неделе во время мероприятия в Белом доме американский лидер неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также испытывал дискомфорт от насморка. При этом Джо Байден заверяет окружающих в хорошем самочувствии.
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