Последствия коронавируса: Байден прерывал свое выступление из-за кашля и насморка

Американский лидер Джо Байден во время мероприятия в Белом доме неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля, а также испытывал дискомфорт от насморка, несмотря на заверения о хорошем самочувствии, сообщает РИА Новости.

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Речь идёт о церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников на открытом воздухе. За час мероприятия президент США около двух десятков раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот что-то похожее на таблетку. При этом глава государства оставался в тесном контакте и жал руки политикам и гостям.

По сообщению Белого дома, Байден испытывает «остаточные явления» после COVID-19 и время от времени пользуется ингалятором, чтобы справиться с кашлем. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент страдал от кашля еще до заболевания.

Ранее пользователи YouTube выразили возмущение тем, что глава США Джо Байден после перенесенного COVID-19 появился на публике без маски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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