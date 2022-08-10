Последствия коронавируса: Байден прерывал свое выступление из-за кашля и насморка

Речь идёт о церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников на открытом воздухе. За час мероприятия президент США около двух десятков раз отвлекался на кашель, неоднократно использовал носовой платок и положил в рот что-то похожее на таблетку. При этом глава государства оставался в тесном контакте и жал руки политикам и гостям.

По сообщению Белого дома, Байден испытывает «остаточные явления» после COVID-19 и время от времени пользуется ингалятором, чтобы справиться с кашлем. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент страдал от кашля еще до заболевания.

Ранее пользователи YouTube выразили возмущение тем, что глава США Джо Байден после перенесенного COVID-19 появился на публике без маски.

