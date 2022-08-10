Байден ушел в отпуск
Президент США Джо Байден ушел в отпуск. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что в среду он покинул Вашингтон. Свой отпуск он проведет с семьей в штате Южная Каролина.
В Белом доме сообщили, что президент проведет время на острове Киава, который известен частными пляжами и гольф-курортом. Как ожидается, Байден пробудет в отпуске как минимум неделю.
В настоящее время Байден испытывает «остаточные явления» после COVID-19. Коронавирус у президента был обнаружен 21 июля.
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