Байден ушел в отпуск

Отмечается, что в среду он покинул Вашингтон. Свой отпуск он проведет с семьей в штате Южная Каролина.

В Белом доме сообщили, что президент проведет время на острове Киава, который известен частными пляжами и гольф-курортом. Как ожидается, Байден пробудет в отпуске как минимум неделю.

В настоящее время Байден испытывает «остаточные явления» после COVID-19. Коронавирус у президента был обнаружен 21 июля.



