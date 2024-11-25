Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области
25 ноября 202416:39
Четыре украинские управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что украинские войска атаковали приграничные районы региона, однако встретили отпор со стороны российских сил ПВО.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет за сутки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха»
- Потери ВСУ в Курской области превысили 35 510 военнослужащих
- Сжегшего Коран Журавеля приговорили к 14 годам по делу о госизмене
- Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области
- Стала известна причина смерти экс-участника «Вежливого отказа» Карманова
- Зеленский назвал ситуацию на Кураховском направлении самой тяжелой для ВСУ
- В Wildberries запустили сервис потребительского кредитования
- Минсельхоз России запретил вылов воблы в 2025 году
- Первую в мире вакцину от аллергии могут зарегистрировать в РФ в 2025 году
- Стас Михайлов отказался от съёмок фильма о нем
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru