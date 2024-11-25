Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области

Четыре украинские управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

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Он уточнил, что украинские войска атаковали приграничные районы региона, однако встретили отпор со стороны российских сил ПВО.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет за сутки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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