Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess в Калифорнии
На борту круизного лайнера Grand Princess, пассажиров которого проверяют на наличие коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом рассказали в компании-операторе судна Princess Cruises, передает РИА Новости.
Сейчас лайнер находится на карантине у берегов Калифорнии. Все россияне, плывущие на нем, являются членами экипажа, сообщает телеканал «360».
Карантин на лайнере Grand Princess был объявлен после того, как от коронавируса скончался один из его пассажиров. Речь идет о пожилом человеке. Не исключено, что он подхватил инфекцию на корабле, выходившем из Сан-Франциско, сообщает РИА ФАН. После этого в штате объявили о чрезвычайном положении.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переходе служб здравоохранения, городского хозяйства и транспорта Москвы в режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV (Covid-2019).
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