Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess в Калифорнии

На борту круизного лайнера Grand Princess, пассажиров которого проверяют на наличие коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом рассказали в компании-операторе судна Princess Cruises, передает РИА Новости.

Сейчас лайнер находится на карантине у берегов Калифорнии. Все россияне, плывущие на нем, являются членами экипажа, сообщает телеканал «360».

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Карантин на лайнере Grand Princess был объявлен после того, как от коронавируса скончался один из его пассажиров. Речь идет о пожилом человеке. Не исключено, что он подхватил инфекцию на корабле, выходившем из Сан-Франциско, сообщает РИА ФАН. После этого в штате объявили о чрезвычайном положении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переходе служб здравоохранения, городского хозяйства и транспорта Москвы в режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV (Covid-2019).

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ФОТО: pixabay.com
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