Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess в Калифорнии

На борту круизного лайнера Grand Princess, пассажиров которого проверяют на наличие коронавируса, находятся четверо россиян. Об этом рассказали в компании-операторе судна Princess Cruises, передает РИА Новости.

Сейчас лайнер находится на карантине у берегов Калифорнии. Все россияне, плывущие на нем, являются членами экипажа, сообщает телеканал «360».