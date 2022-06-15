Черногорский оператор отключил ряд российских телеканалов
Черногорский оператор «Мтел» отключил российские телеканалы RT, RT Documentary, «РТР-Планета» и «Россия 24». Об этом говорится в Telegram-канале RT.
Отмечается, что отключение телеканалов произошло на основании решения правительства Черногории, которое вынесло операторам запрет на вещание этих каналов.
Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что в республике не будут вещать российские телеканалы. По его словам, будет остановлена трансляция последних остававшихся в стране 80 телеканалов, зарегистрированных в России, в том числе «Кино24», «Охота и рыбалка», «МИР» и другие.
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