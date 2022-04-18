Paramount прекратит вещание телеканалов в России

В марте Paramount объявила о приостановке деятельности в РФ на фоне российской спецоперации на Украине. Теперь же, как сообщает СМИ, российские каналы начали получать от вещателя уведомления о выключении группы каналов Paramount.

Компании принадлежат телеканалы Paramount Channel, Paramount Comedy, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, Nick Jr, MTV Russia, MTV Live HD, MTV 00s.

Ранее стало известно, что вещание в России прекратит медиакомпания Discovery, владеющая 15 развлекательными телеканалами, в том числе Animal Planet, Eurosport, TLC.

