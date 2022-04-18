Paramount прекратит вещание телеканалов в России
Компания Paramount с 20 апреля прекратит вещание своих телеканалов в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Кабельщик».
В марте Paramount объявила о приостановке деятельности в РФ на фоне российской спецоперации на Украине. Теперь же, как сообщает СМИ, российские каналы начали получать от вещателя уведомления о выключении группы каналов Paramount.
Компании принадлежат телеканалы Paramount Channel, Paramount Comedy, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons, Nick Jr, MTV Russia, MTV Live HD, MTV 00s.
Ранее стало известно, что вещание в России прекратит медиакомпания Discovery, владеющая 15 развлекательными телеканалами, в том числе Animal Planet, Eurosport, TLC.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- Минобороны опубликовало списки с данными погибших украинских военных
- Paramount прекратит вещание телеканалов в России
- Набиуллина рассказала о присоединении 52 иностранных организаций к российскому аналогу SWIFT
- Приложение Spotify удалили из российского раздела App Store
- Набиуллина: Российская экономика вступает в период структурных изменений
- Власти Саратовской области отказались от купленного депутатом Рашкиным лося
- Российские ПВО сбили в воздухе два украинских МиГ-29 и один Су-25
- В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел взрыв
- ВС РФ уничтожили «Искандерами» четыре украинских склада вооружения и техники
- Российские авиаперевозчики предупредили о проблемах с ремонтом двигателей для SSJ-100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru