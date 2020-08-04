Черногория разрешила въезд россиянам без дополнительных условий

При этом отмечается, что РФ и Азербайджан включат в список безопасных государств с точки зрения в плане коронавируса.



Ранее Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы.

