Черногория разрешила въезд россиянам без дополнительных условий
Власти Черногории включили Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий.
"Гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий", - говорится в сообщении черногорского правительства.
При этом отмечается, что РФ и Азербайджан включат в список безопасных государств с точки зрения в плане коронавируса.
Ранее Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- Названы регионы России с повышенными дозами облучения радоном
- Черногория разрешила въезд россиянам без дополнительных условий
- Россиянам предрекли вспышку коронавируса в начале учебного года
- Трамп не верит в самоубийство миллионера-педофила
- В сети продают паспортные данные участников голосования по Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru