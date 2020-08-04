Черногория разрешила въезд россиянам без дополнительных условий

Власти Черногории включили Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий.

"Гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий", - говорится в сообщении черногорского правительства.

Россиян не пустят в Евросоюз до конца августа

При этом отмечается, что РФ и Азербайджан включат в список безопасных государств с точки зрения в плане коронавируса.

Ранее Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черногория
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