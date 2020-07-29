Россиян не пустят в Евросоюз до конца августа

По словам Каувенаара, в России заболеваемость COVID-19 пока ещё высокая, поэтому невозможно говорить о включении страны в «белый» список в краткосрочной перспективе.

ЕС с 1 июля открыл границы для граждан 14 стран и обещал обновлять его каждые две недели. Ряд европейских государств, однако, сталкивается с повторными вспышками COVID-19 и готовится к возможной второй волне, писало издание The Guardian. СМИ сообщали, что россиян были готовы принять только Хорватия и Мальта.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Источники СМИ утверждали, что возможно открытие авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.

