Россия вновь не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу
Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный – третий по счету – список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы. Как следует из заявления Совета, в него вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии соблюдения принципа взаимности. При этом, из списка были вычеркнуты Алжир, Сербия и Черногория, отмечает RT.
Накануне стало известно, что Евросоюз не планирует до конца августа расширять список стран, гражданам которых разрешён въезд на территорию ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника посольства Нидерландов в Москве Тимена Каувенаара. В августе возможно не открытие, а закрытие границ ЕС для ряда государств в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сказал голландец.
По словам Каувенаара, в России заболеваемость COVID-19 пока ещё высокая, поэтому невозможно говорить о включении страны в «белый» список в краткосрочной перспективе.
Открыть свои границы для россиян готовы пока только две европейские страны, отмечает «Свободная пресса». О таком намерении заявили Хорватия и Мальта. А с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Источники СМИ утверждали, что возможно открытие авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.
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