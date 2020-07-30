Россия вновь не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу

Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный – третий по счету – список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы. Как следует из заявления Совета, в него вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии соблюдения принципа взаимности. При этом, из списка были вычеркнуты Алжир, Сербия и Черногория, отмечает RT.

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Накануне стало известно, что Евросоюз не планирует до конца августа расширять список стран, гражданам которых разрешён въезд на территорию ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на советника посольства Нидерландов в Москве Тимена Каувенаара. В августе возможно не открытие, а закрытие границ ЕС для ряда государств в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сказал голландец.

По словам Каувенаара, в России заболеваемость COVID-19 пока ещё высокая, поэтому невозможно говорить о включении страны в «белый» список в краткосрочной перспективе.

Открыть свои границы для россиян готовы пока только две европейские страны, отмечает «Свободная пресса». О таком намерении заявили Хорватия и Мальта. А с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Источники СМИ утверждали, что возможно открытие авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Российские ТуристыЕвросоюзКоронавирусРоссия
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