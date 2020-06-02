Черногория объявила о завершении эпидемии COVID-19

Власти Черногории объявили о завершении на территории страны эпидемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

В Испании впервые с марта за сутки никто не умер от COVID-19

Соответствующее решение было принято правительством страны. Отмечается, что в связи с этим будут отменены все ограничения за исключением импорта продукции.

По данным Минздрава страны, за время пандемии в стране зафиксировано 324 заражения коронавирусом нового типа, из которых 9 закончились летальным исходом.

Накануне сообщалось, что власти Черногории опубликовали список из 130 стран, граждане которых смогут с 1 июня въехать на территорию государства без необходимости двухнедельного карантина и тестов на коронавирус. Россия в список не вошла.

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ФОТО: flickr.com // Andrey Makedonsky
ТЕГИ:КоронавирусЧерногория
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