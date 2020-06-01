В Испании впервые с марта за сутки никто не умер от COVID-19
Минздрав Испании заявил, что за минувшие сутки в стране впервые с марта не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.
Прирост по новым заражениям за прошедшие сутки составил 71 человек. Общее число подтвержденных заражений на территории страны превысило 239,6 тысяч.
Всего за время пандемии умерло более 27 тысяч испанцев.
Сегодня в Испании реализуется поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Всего предполагается 4 этапа. Согласно заявлениям властей, страна может вернуться в обычной жизни в концу июня.
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