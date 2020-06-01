В Испании впервые с марта за сутки никто не умер от COVID-19

Минздрав Испании заявил, что за минувшие сутки в стране впервые с марта не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.

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Прирост по новым заражениям за прошедшие сутки составил 71 человек. Общее число подтвержденных заражений на территории страны превысило 239,6 тысяч.

Всего за время пандемии умерло более 27 тысяч испанцев.

Сегодня в Испании реализуется поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Всего предполагается 4 этапа. Согласно заявлениям властей, страна может вернуться в обычной жизни в концу июня.


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ТЕГИ:КоронавирусИспания
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