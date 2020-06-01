Черногория открыла границы для 130 стран, России в списке нет

Власти Черногории опубликовали список из 130 стран, граждане которых смогут с 1 июня въехать на территорию государства без необходимости двухнедельного карантина и тестов на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс.

Италия может начать прием туристов из России с 15 июня

Как отмечает агентство, Россия в этот список не попала. Также в списке отсутствуют Италия, Испания, Португалия, Великобритания и Украина. Уточняется, что из списка в последний момент убрали Северную Македонию и Ирландию из-за увеличения новых случаев заражения коронавирусом на территориях стран.

Составление списка стран основывалось на рекомендациях Евросоюза, одна из которых, в частности, уровень заболеваемости коронавирусом в стране. Он должен быть менее 25 человек на 100 тысяч населения.

Ранее 25 мая власти Черногории сообщили о выздоровлении всех пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом заявили в правительстве страны.


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ФОТО: mota.ru
ТЕГИ:ТуристыГраницаЧерногория
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