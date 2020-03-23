Чехия продлила режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Принятый ранее режим ЧП истекал 24 марта. Таким образом, до конца марта остаются в силе все ограничительные меры, в том числе, запрет на выход из дома без необходимости, закрытие мест общественного питания и культурно-спортивных мероприятий.

В настоящее время в Чехии зафиксировано более 1,2 тыс. заражений, из которых одно закончилось летальным исходом, еще шесть человек выздоровели.

По данным ВОЗ, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за 300 тысяч человек. Как заявил глава Всемирно организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, данные говорят об ускорении распространения инфекции.





