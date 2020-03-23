Коронавирус грозит Литве дефицитом продуктов
Литовский политолог рассказал НСН, как живет страна в условиях карантина из-за коронавируса.
В Литве за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, это данные Минздрава республики. Но число заболевших стремительно растет. С 16 по 30 марта в Литве объявлен карантин, который в случае необходимости будет продлен.
Литовский политолог Анатолий Иванов в интервью НСН рассказал, как живет сегодня Литва, хватает ли населению продуктов питания, и как проведенная 13 лет назад, реформа здравоохранения аукается сейчас.
«У нас 154 случая заражения зафиксированы, это по состоянию на полдень, наверняка еще прибавится. Это очень большая цифра, потому что темп прироста схож с Италией. Власти рапортуют, что ситуация под контролем. Кластерные случаи, то есть внутри Литвы, носят единичный характер, хотя тоже количество заболевших внутри государства постоянно возрастает. Очень много ввозных случаев, потому что Литва начинает возвращать своих граждан со всей Европы. Идет поток возвращенцев морских путем в Клайпеду, поэтому там самый большой очаг заболевания», - отметил собеседник НСН.
Как отметил Анатолий Иванов, это правильная позиция, потому что дома и стены помогают. Но люди в ситуации эпидемии ведут себя безответственно. Молодежь часто развлекается, не соблюдая карантин. А в результате все больше людей болеют.
«Жизнь в Литве напоминает 1 января. По улицам ходят только те, кто либо недоотмечал, либо переотмечал»
«Нам аукнулась оптимизация медцентров с точки зрения их укрупнения. В Литве осталось всего 5 центров, врачей катастрофически не хватает. К тому же уровень подготовки врачей не соответствует уровню угрозы. Реформа эта сейчас нам больно аукается. Плохо радоваться тому, что у соседей – Латвии и Эстонии – ситуация еще хуже, но в смысле общего настроения такой оптимистический прогноз существует», - признал Анатолий Иванов.
В Литве болеют уже несколько врачей из разных больниц и поликлиник. Частично закрыта больница в Укмярге, где почти две сотни врачей остаются на карантине из-за контакта со своим заражённым коллегой, частично не работает поликлиника в Шяшкине, в которой вирус диагностировали у семейного врача. Болезнь диагностирована и у врача Клайпедской больницы моряков и в клинике Сантаришкес в Вильнюсе. Впрочем, COVID-2019 обнаружил еще несколько больших проблем в стране.
«Два негативных момента. Людей заставляют возвращаться домой, но требуют за это доплату в 500 евро, причем даже с младенцев. И второе: совершенно не было создано стратегических запасов продуктов. С 2010 года все накопленное съели подчистую. У страны по новым правилам был заключен договор с компаниями, что они поставят в случае необходимости, столько, сколько нужно. А ничего не получилось, компании не могут его выполнить. Так что от голода не умрем, но приобретем спортивный вид», - отметил в беседе с НСН Анатолий Иванов.
Минздрав Литвы призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей, а именно — максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, требуется сразу же обращаться к врачу, но самим в больницу ехать нельзя.
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