Коронавирус грозит Литве дефицитом продуктов

В Литве за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, это данные Минздрава республики. Но число заболевших стремительно растет. С 16 по 30 марта в Литве объявлен карантин, который в случае необходимости будет продлен.



Литовский политолог Анатолий Иванов в интервью НСН рассказал, как живет сегодня Литва, хватает ли населению продуктов питания, и как проведенная 13 лет назад, реформа здравоохранения аукается сейчас.

«У нас 154 случая заражения зафиксированы, это по состоянию на полдень, наверняка еще прибавится. Это очень большая цифра, потому что темп прироста схож с Италией. Власти рапортуют, что ситуация под контролем. Кластерные случаи, то есть внутри Литвы, носят единичный характер, хотя тоже количество заболевших внутри государства постоянно возрастает. Очень много ввозных случаев, потому что Литва начинает возвращать своих граждан со всей Европы. Идет поток возвращенцев морских путем в Клайпеду, поэтому там самый большой очаг заболевания», - отметил собеседник НСН.

Как отметил Анатолий Иванов, это правильная позиция, потому что дома и стены помогают. Но люди в ситуации эпидемии ведут себя безответственно. Молодежь часто развлекается, не соблюдая карантин. А в результате все больше людей болеют.