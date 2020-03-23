ВОЗ зафиксировала ускорение пандемии COVID-19

Он отметил, что победить пандемию способны только самоизоляция и социальное дистанцирование. Также в ВОЗ призвали проявлять повышенное внимание к медицинским сотрудникам, и не использовать в лечении COVID-19 непроверенные лекарства, дабы не давать людям пустых надежд.

Одновременно с этим глава ВОЗ призвал лидеров «большой двадцатки» предпринять все усилия для увеличения производства защитных средств.

Согласно последним данным, коронавирусом заболели более 350 тысяч человек, больше 15,4 тыс. скончались. Инфицированные выявлены в 157 странах.

