Это составляет около половины цели Республики по обучению до 4000 солдат к концу 2023 года. Также проводилась подготовка командиров взводов и рот националистов.

Отмечается, что сотрудники вооруженных сил Чехии интегрированы в структуру армии Польши, которая тоже активно тренирует украинских военных. Кроме того, Прага по запросу отправляет мобильные тренировочные команды, состоящие из армейских инструкторов и переводчиков.

Ранее в Чехии предрекли конец Зеленскому после прекращения поддержки Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

