Чехия готовит около двух тысяч украинских военных
Министерство обороны Чехии обучило более 1800 военных из Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.
Это составляет около половины цели Республики по обучению до 4000 солдат к концу 2023 года. Также проводилась подготовка командиров взводов и рот националистов.
Отмечается, что сотрудники вооруженных сил Чехии интегрированы в структуру армии Польши, которая тоже активно тренирует украинских военных. Кроме того, Прага по запросу отправляет мобильные тренировочные команды, состоящие из армейских инструкторов и переводчиков.
Ранее в Чехии предрекли конец Зеленскому после прекращения поддержки Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru