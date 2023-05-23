В Чехии предрекли конец Зеленскому после прекращения поддержки Запада

Положение украинского лидера Владимира Зеленского зависит от поддержки со стороны Запада, сообщил Parlamentní listy бывший чешский дипломат Петр Друлак.

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По его словам, президент понимает, что как только поддержка Украины со стороны западных стран ослабнет, «с ним будет покончено». По словам политика, глава государства пытается выиграть время, посещая страны Европы и убеждая политиков в том, что Украину еще стоит спонсировать.

Друлак не исключил, что американские власти посоветовали ему самостоятельно ездить и убеждать европейцев участвовать в финансовой поддержке.

Ранее стало известно, что участие Зеленского в саммите «Большой семерки» говорит о нежелании западных стран завершить конфликт путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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