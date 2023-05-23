В Чехии предрекли конец Зеленскому после прекращения поддержки Запада

По его словам, президент понимает, что как только поддержка Украины со стороны западных стран ослабнет, «с ним будет покончено». По словам политика, глава государства пытается выиграть время, посещая страны Европы и убеждая политиков в том, что Украину еще стоит спонсировать.

Друлак не исключил, что американские власти посоветовали ему самостоятельно ездить и убеждать европейцев участвовать в финансовой поддержке.

Ранее стало известно, что участие Зеленского в саммите «Большой семерки» говорит о нежелании западных стран завершить конфликт путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

