Бывший вице-президент США Пенс не исключил собственного участия в выборах

«Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов», — заявил политик. На вопрос, может ли он сыграть эту роль, он ответил: «Буду держать вас в курсе».

Ранее Дональд Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом политик заявил в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

