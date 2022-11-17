Бывший вице-президент США Пенс не исключил собственного участия в выборах

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в эфире телеканала CNN сообщил, что у граждан страны есть лучшие варианты, чем экс-глава Белого дома Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в выборах 2024 года.

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«Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов», — заявил политик. На вопрос, может ли он сыграть эту роль, он ответил: «Буду держать вас в курсе».

Ранее Дональд Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом политик заявил в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Выборы Президента США
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