Трамп официально объявил о решении участвовать в выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом политик заявил в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

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«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее стало известно, что экс-президент подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост главы Соединенных Штатов, пишет Газета.ру.

Очередные выборы президента США состоятся в 2024 году, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАВыборы Президента СШАДональд Трамп
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