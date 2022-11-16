Трамп официально объявил о решении участвовать в выборах президента США

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее стало известно, что экс-президент подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост главы Соединенных Штатов, пишет Газета.ру.

Очередные выборы президента США состоятся в 2024 году, отмечает РИА ФАН.

