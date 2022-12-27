Бывший вице-президент США Пенс будет участвовать в выборах главы государства
На сайте Федеральной избирательной комиссии США опубликована заявка об участии бывшего вице-президента Майкла Пенса в выборах главы государства в 2024 году, сообщает РИА Новости.
При этом по данным издания Washington Examiner, представитель политика Девин О'Мэлли отрицает, что Пенс подавал заявку.
Пенс занимал пост американского вице-президента в 2017-2021 годах при Дональде Трампе.
Жители Соединенных Штатов тоскуют по политике администрации Дональда Трампа и хотят ее вернуть, сообщил бывший вице-президент Майк Пенс. По его словам, нынешний глава государства Джо Байден не устраивает американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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