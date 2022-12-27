Бывший вице-президент США Пенс будет участвовать в выборах главы государства

При этом по данным издания Washington Examiner, представитель политика Девин О'Мэлли отрицает, что Пенс подавал заявку.

Пенс занимал пост американского вице-президента в 2017-2021 годах при Дональде Трампе.

Жители Соединенных Штатов тоскуют по политике администрации Дональда Трампа и хотят ее вернуть, сообщил бывший вице-президент Майк Пенс. По его словам, нынешний глава государства Джо Байден не устраивает американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

