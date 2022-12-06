Джон Болтон заявил, что готов участвовать в выборах президента США
Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в Twitter, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года.
«Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке», — заявил политик.
Болтон работал советником Дональда Трампа по нацбезопасности в 2018-2019 годах.
Жители Соединенных Штатов тоскуют по политике администрации Дональда Трампа и хотят ее вернуть, сообщил бывший вице-президент Майк Пенс. По его словам, нынешний глава государства Джо Байден не устраивает американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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