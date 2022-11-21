Бывший вице-президент США заявил, что американцы хотят вернуть политику Трампа

Жители Соединенных Штатов тоскуют по политике администрации Дональда Трампа и хотят ее вернуть, сообщил в эфире CBS бывший вице-президент Майк Пенс.

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По его словам, нынешний глава государства Джо Байден не устраивает американцев. «Где бы я ни бывал в последние два года, местные жители говорили, что желают вернуть политику предыдущей администрации – Трампа – Пенса. Она помогала народу», – заявил политик.

Пенс считает, что Байден ведет провальную политику: об этом свидетельствует как «катастрофический» вывод армии США из Афганистана, так рецессия в экономике, рекордная инфляция за последние несколько десятков лет, чрезмерные траты бюджета.

Политик не уточнил, поддержит ли Трампа на праймериз.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что надеется на проигрыш экс-президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАСШАДональд Трамп
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